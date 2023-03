Buon pari dell’Asd Orta Nova a Polignano dove impatta 2-2 sul campo della Polimnia Calcio nella 22sima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Gli ortesi erano passati in svantaggio per effetto della rete di Roncone al 25′ ma riuscivano a sfiorare l’impresa ribaltando il risultato con Lanzone e Di Dedda. Il pari dei padroni di casa giungeva nel finale, sempre ad opera di Roncone. Si tratta di un punto prezioso per Orta Nova, che ora dista solo un punto da San Severo, che occupa la posizione appena fuori dalla zona playout.

Perde, invece, tra le polemiche, l’A.C. Reali Siti che cede 2-1 al San Marco fuori casa. Gli ospiti sono rimasti in 9 per una doppia espulsione che ha fatto discutere. Non è bastato il gol di Oscar Lorenzo Gil. In classifica, il Reali Siti rischia di essere risucchiato nella zona retrocessione.

In Prima Caregoria, importante vittoria per tre a due per lo Stornarella contro il fanalino di coda Real Zapponeta. Vantaggio prima dello scadere del primo tempo con Vitale. Risponde subito lo Zapponeta che su rigore pareggia con Cristiano e raddoppia con lo stesso attaccante a inizio ripresa. A mettere le cose a posto ci pensa ancora Vitale che è bravo a incunearsi in area tra le maglie della difesa avversaria e segnare il 2-2. Il vantaggio dei padroni di casa arriva negli ultimi minuti con Sparapano che dà ai suoi tre punti pesantissimi in chiave salvezza.