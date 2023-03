Si è tenuto sabato in Aula Frasca, l’incontro con Costanza Durante, autrice con Elisa Menini de “La Rosa armata” (minimum fax), graphic novel finalista del Premio “Leggo QuiNDI Sono”, organizzato dalla Libreria Ubik in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana”. Una storia di donne e di guerra, di resistenza e resilienza, di coraggio e valore, di dolore e speranza, che ha appassionato gli studenti e le studentesse del Gruppo di Lettura dell’I.I.S. Olivetti di Orta Nova.

Un incontro, introdotto dal direttore artistico Salvatore D’Alessio, che ha riservato non poche sorprese a Costanza Durante, che si è raccontata e ha raccontato la genesi del libro, in un’atmosfera gioiosa e piacevole. “Perché obiettivo del progetto e dell’adesione dell’Istituto è innanzitutto la promozione della lettura come piacere. E incontrare gli autori a scuola e condividere con loro le emozioni e le riflessioni della lettura è fondamentale in questo processo”, riferiscono i docenti referenti Paola Grillo, Elsa Renzulli e Gianluca Di Giovine.