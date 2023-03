La compagnia “Strumenti e Figure” compie 25 anni e festeggia la ricorrenza con tre grandi concerti con altrettanti big della canzone italiana esattamente nel luogo dove nacque: il Teatro dell’Opera di Lucera.

Ad aprire il trittico di appuntamenti musicali sarà Dolcenera che sabato 18 marzo, alle 21, sarà protagonista di un suggestivo “Concerto di San Giuseppe” insieme alla Melos Orchestra diretta da Francesco Finizio.

La cantautrice salentina si esibirà in celebri successi del suo repertorio accompagnata, per la prima volta in assoluto, da una formazione orchestrale di venti elementi.

E sempre la Melos Orchestra suonerà con gli artisti delle date successive: Morgan il 15 aprile e Mario Venuti il 6 maggio.

Per l’occasione il sodalizio si è regalato anche un logo celebrativo, realizzato dall’artista lucerino Giuseppe Petrilli, che unisce la sua iconica chiave di violino al numero 25.

È infatti il 4 ottobre 1998 quando nel piccolo teatro parrocchiale dell’Opera San Giuseppe di Lucera un gruppo di giovani attori e musicisti mette in scena “Smascherando”: è la presentazione ufficiale di Strumenti e Figure. I primi anni di attività della Compagnia esplorano un repertorio di musical che spazia da Jesus Christ Superstar a Sette Spose per Sette Fratelli, il Sogno di Giuseppe.

L’attività di produzione della Strumenti e Figure prosegue con classici della commedia musicale italiana di Garinei&Giovannini come Aggiungi un posto a tavola o Se il tempo fosse un gambero, e titoli internazionali come The Blues Brothers, Sister Act e Cabaret, sempre rigorosamente tradotti in italiano. La messa in scena del musical originale “La Buona Novella” (2005), con le musiche di Fabrizio De André, approda al Sanremo Musical Festival, riscuotendo importanti riconoscimenti e rappresenta una prima tappa fondamentale per Strumenti e Figure.

Dal 2005 in avanti, il sodalizio, animato dalla passione per l’arte, punta sulla continua formazione dei suoi protagonisti e al suo interno prendono forma il gruppo vocale Gospel Italian Singers e la Melos Orchestra.

Ed è proprio attraverso queste due produzioni che la Strumenti e Figure vanta collaborazioni con artisti di chiara fama nazionali ed internazionali: Katia Ricciarelli, Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Morgan, Mario Venuti, Fausto Leali, Mogol, Bianca Atzei, Mariella Nava, Sagi Rei, Sweet Lu, Emma O’Connor, Ella Armstrong, Sherrita Duran, Claudia Marss, Pippo Franco, Gatto Panceri, Cheryl Porter, Francesco Baccini, Marco Morandi, Valerio Zelli, Silvia Mezzanotte, Valerio Scanu, Marco Carta, Maurizio Solieri, Graziano Galatone, Giò Di Tonno, Dirotta su Cuba, spettacoli recital di supporto come Michele Placido, Flavio Bucci, Giancarlo Giannini, Giuliana De Sio, Sebastiano Somma, Dario Vergassola, Maria Grazia Cucinotta.

“È già trascorso un quarto di secolo di attività artistica – afferma Francesco Finizio, presidente di Strumenti e Figure – e quasi non ce ne siamo accorti. Siamo felici e orgogliosi di questo importante traguardo, che ha visto crescere progressivamente il nostro sodalizio da vari punti di vista, anzitutto professionale e quindi numerico, con diversi collaboratori che si sono aggiunti alla Compagnia. Tutto questo partendo dal sogno e dalla forte determinazione di un gruppo di giovani che 25 anni fa decisero di creare lavoro con un proprio progetto nella loro città, e che poi si è rivelato una grande opportunità per l’intera Capitanata, collaborando con enti pubblici e privati, agenzie di sviluppo territoriale e fondazioni. Un impegno intenso che ci ha condotti verso produzioni sempre più prestigiose e ambiziose, collaborazioni a scopo benefico, e tournée in giro per l’Italia con riscontri notevoli anche ai fini dell’attribuzione dei fondi nazionali per lo spettacolo che abbiamo ottenuto di recente”.

Tutti e tre gli eventi celebrativi sono organizzati in collaborazione con Murialdomani e il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, di CDB produzioni e di Barley Arts.

Per informazioni sul biglietto per il singolo concerto o sull’abbonamento alle tre date, si può contattare il numero 06.92919780.