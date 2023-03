Per la trentaduesima giornata di Serie C, il Foggia di mister Mario Somma sfiderà in casa nel turno infrasettimanale di mercoledì 15 marzo alle ore 21:00 il Monopoli. Entrambe le squadre arrivano da due ko. La formazione biancoverde occupa la settima posizione della classifica con 45 punti conquistati in 31 partite di campionato. Lo score per i gabbiani dice 13 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte.

Una gara tutt’altro semplice per il Foggia, come spiega anche il terzino rossonero Filippo Costa: “Ad Avellino è stato un incidente di percorso, dobbiamo viverla così – spiega il terzino rossonero – dobbiamo ripartire dalla reazione del secondo tempo. Ai punti l’avremmo vinta noi ma purtroppo conta il risultato. Se avessi la medicina avrei trovato la ricetta. I risultati dicono che è il quarto tre a due che subiamo ma dobbiamo lavorare. Ad Avellino abbiamo fatto un primo tempo sottotono ma ora dobbiamo ripartire dal secondo tempo – spiega in conferenza stampa -. Il presente si chiama Monopoli, diretto concorrente per i playoff. “Sarà una partita di cartello, sappiamo l’importanza in palio e sarà tosta. Dovremo soffrire ma giocheremo in casa e per noi sarà un vantaggio”