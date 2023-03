Venerdì 17 marzo, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenza di palazzo di Città, si terrà la presentazione di “Work Days”, in seguito all’aggiudicazione dell’avviso pubblico “Punti Cardinali” emanato dalla Regione Puglia. Ad aprire i lavori ci saranno i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Bonito, mentre a seguire interverranno l’Assessore per la Formazione ed il Lavoro della Regione Puglia prof. Sebastiano Leo, il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione Puglia avv.to Silvia Pellegrini, il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche sociali di Cerignola dott.ssa Maria Dibisceglia, il Direttore del Campus AKA dott. Saverio Russo e la dott.ssa Roberta Fiorenti del Centro Studi Teorema – Formamente.

“Tale misura – spiega il vicesindaco Dibisceglia- permetterà al Comune di Cerignola di realizzare e coordinare attività necessarie per lo sviluppo professionale del territorio, contribuendo in questo modo ad instaurare nel tessuto sociale una vera e propria comunità orientativa educante”. “Con l’ausilio di percorsi dediti all’orientamento formativo, esperti e professionisti – aggiunge il vicesindaco- metteranno a disposizione le proprie competenze ai cittadini compresi in una fascia d’età che va dai 16 ai 29 anni. Uno scenario questo che si prefigge l’obiettivo di mettere in atto un processo di lifelong learning valido per il futuro dei giovani di Cerignola”. Nel corso della presentazione verranno illustrate le linee di intervento Orientation Desk, Orientation Labs e Job Days.

“Si tratta – dice il sindaco Francesco Bonito- di un percorso rivolto ai cittadini per alleviare una delle piaghe del nostro territorio, che è quella della mancanza di lavoro. Laboratori professionalizzanti, orientamento, ma anche attività di consulenza per rendere più accessibile il mondo del lavoro ad una più ampia platea di cittadini. I momenti di difficoltà cui la società è sottoposta ci stimolano a trovare nuove soluzioni di intervento ed è in questo senso che l’Amministrazione, aderendo ai bandi regionali, sta camminando in partnership con le realtà più attive del settore”, conclude il primo cittadino di Cerignola.