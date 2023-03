La Filiera Culturale della Città di Foggia prosegue il programma degli appuntamenti mensili del “Tavolo Permanente sulla Cultura e sullo Spettacolo“: il percorso aggregativo, analitico e propositivo sul passato, presente e futuro del comparto culturale locale e nazionale. Agli appuntamenti partecipano ed intervengono i maggiori operatori della cultura, senza distinzioni, con lo scopo di ricostruire una coscienza collettiva di comparto e per migliorane le condizioni ideologiche, lavorative e di benessere sociale.

I preziosi relatori di questo terzo appuntamento saranno sostenitori della Filiera, professionisti del comparto culturale e creativo, giornalisti, rappresentanti amministrativi, ma anche cittadini impegnati e sensibilizzati sui temi in essere. L’appuntamento avrà luogo martedì 28 Marzo, dalle ore 16 alle 18, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Foggia (in Corso Garibaldi 35).

Questo terzo appuntamento, in particolare, incarna un elevato valore simbolico, poiché si tiene in una sede istituzionale che, anche per sua natura, sta dimostrando una grande volontà di percepire i cambiamenti artistici e culturali, necessari e finalmente in atto nel nostro territorio. Il Tavolo Permanente ha anche lo scopo di innescare un confronto costruttivo e costante fra le realtà del comparto culturale e il mondo esterno, realizzando, tra le altre cose, un censimento capillare delle persone che operano attivamente nel settore. Censimento tuttora irrisolto per inerzia delle amministrazioni cittadine e regionali.