Il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele si è recato in Regione Puglia al primo tavolo di co-progettazione del bando Luoghi Comuni relativo alla villa comunale del paese. Carapelle è uno dei pochi comuni in Puglia ad aver partecipato a tre Avvisi “Luoghi Comuni”, quello sulla villa e due in fase di realizzazione nella biblioteca comunale e nei locali della scuola dell’infanzia in via Fiume.

“Nel nostro polmone verde, il progetto prevede la piantumazione di nuove essenze, la riqualificazione dell’area giochi, la realizzazione di un’area per i matrimoni civili, la realizzazione di un’area per il cinema all’aperto e tanto altro – fanno sapere dal Comune di Carapelle -. Sono previsti il posizionamento di nidi e mangiatoie per permettere ai nostri ragazzi e a tutti i curiosi l’identificazione di specie di uccelli autoctoni, ma anche degli interessanti laboratori della legalità. La villa diventerà un punto di riferimento per i carapellesi e vedrà anche attività ricreative all’aperto con dei gonfiabili, ma anche con i ragazzi disabili, che nel giardino delle fragranze potranno affinare la conoscenza grazie a laboratori che sviluppano il senso tattile. Un altro piccolo grande passo per la riqualificazione dei punti d’interesse del nostro paese, al servizio dei nostri concittadini”.