Ritrovato a Foggia il corpo senza vita di un anziano. Si tratta di Raffaele Lioce, ex dipendente di Poste Italiane di 80 anni, ritrovato nell’appartamento al terzo piano della palazzina di via Mazzini 42, in cui viveva solo. Il corpo sarebbe stato trovato nella camera da letto, dagli operatori incaricati di sgomberare l’appartamento dell’uomo, a seguito di una specifica ordinanza comunale di sgombero, per una vicenda che andava avanti da tempo.

Dell’uomo non si avevano più notizie da un po’ di mesi, come avevano notato i suoi vicini di casa allarmati dai cattivi odori provenienti proprio dall’appartamento in cui Lioce viveva, al punto che del caso si era occupato anche la nota trasmissione Rai Chi l’ha visto che na aveva denunciato la scomparsa. Col passar del tempo, i sospetti proprio che l’anziano si trovasse lì dentro erano cresciuti, e oggi il timore ha lasciato spazio alla realtà.