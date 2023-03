Oggi, sabato 18 marzo, è la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. L’Amministrazione Comunale di Stornarella per ricordare per sempre chi non ce l’ha fatta e in particolare i concittadini che sono stati strappati all’affetto dei propri cari e dell’intera comunità ha commissionato un monumento commemorativo, in corso di realizzazione, che valorizzerà uno spazio del paese.