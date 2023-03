Per la trentatreesima giornata di Serie C girone C, il Foggia di mister Somma sfiderà l’Audace Cerignola in trasferta. Sarà derby di Capitanata. Nel match d’andata i gialloblu rimontarono per 2-3 i rossoneri, portando a casa una storica vittoria. Ora l’Audace Cerignola arriva al match con 48 punti in classifica, frutto delle 13 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. Al momento la squadra allenata dall’ex rossonero, Michele Pazienza, è sesta in classifica.

“È una partita molto importante dal punto di vista dell’intensità, lo stress atletico sarà non da poco. Il Cerignola merita la posizione che ha perché ha espresso grande qualità. Non è facile giocare con loro – afferma il tecnico del Foggia, Mario Somma, alla vigilia del match del Monterisi -. In campo scendono due squadre con qualità diverse ma importanti e chi avrà continuità in campo porterà a casa il risultato. Non possiamo prescindere dalla qualità ma siamo stati bravi anche a interpretare partite ‘sporche’ ma lo abbiamo fatto per virtù. Non ci possiamo permettere un atteggiamento diverso dalla ricerca della continuità. È uno dei principi su cui lavorare con maggiore attenzione. Dobbiamo fare una scelta, se guardare il dito o la luna: io guardo la luna. E se vogliamo arrivarci dobbiamo essere continui”.