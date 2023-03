L’Audace Cerignola rifila un altro dispiacere al Foggia e fa di nuovo suo il derby di Capitanata, vincendo 4-2 al Monterisi nella 33sima giornata di campionato. Protagonista il bomber Malcore, autore di una tripletta che rilancia gli ofantini anche nella rincorsa al terzo posto, a 4 lunghezze dal Pescara e solo una dal Foggia. Gli uomini di Somma dovranno interrogarsi sul blackout dei primi 25 minuti, quando erano già sotto 0-3. Poi la reazione aveva portato a sfiorare la rimonta prima che Malcore chiudelle la gara. Somma propone Leo e Rizzo con Di Pasquale in difesa, a centrocampo c’è Peterman regista e Frigerio a fargli compagnia con Peralta che ha il compito di accendere le idee in attacco, Costa e Garattoni esterni e Iacoponi-Ogunseye coppia d’attacco. Pazienza il 3-4-1-2 con Saracco in porta, linea difensiva composta da Blondett, Allegrini e Ligi; in mezzo al campo Langella, Bianco, Ruggiero e Russo; in avanti Achik è poco dietro Samele e Malcore.

Il Cerignola parte subito forte e Thiam ha il suo bel da fare, ma al 13′ fa la frittata: Malcore prova dalla distanza, il tiro sembra innocuo ma passa sotto le braccia del portiere e si infila in rete facendo esplodere il Monterisi. I rossoneri non ci capiscono nulla e al 18’ l’Audace raddoppia: Langella trova pronto Achik che gira verso Malcore il cui tocco è velenoso e batte nuovamente Thiam. La reazione del Foggia è tutta in un tiro da fuori di Petermann ma è troppo poco e al 23’ Achik saluta tutti e se ne va, fulminando Thiam per il 3-0. A rendere meno amaro il passivo, prima del riposo, è Garattoni che al 45′ sbuca bene in area su cross di Peralta e fa 1-3. Nella ripresa il Foggia è più propositivo e al 55′ riapre la gara: Ogunseye va giù in area, per l’arbitro è rigore che Petermann trasforma. Il Cerignola, però, non si scompone. Pazienza indovina i cambi e ridà slancio ai suoi che colgono anche un palo con Malcore all’88. Il Foggia non punge e all’89’ ancora Malcore fa fuori Di Pasquale in contropiede, dribbla anche Thiam e fa 4-2. E’ tripudio al Monterisi, il Foggia scivola al quinto posto e da oggi ha anche i gialloblu tra gli avversari per il terzo posto.