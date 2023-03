Importante vittoria dell’ASD Orta Nova che batte 4-2 il San Severo e mantiene vive le speranze salvezza dell’Eccellenza, girone A. Biancoazzurri in rete con Lamacchia D., Lanzone, Valentino, Cormio D. Tre punti pesanti, che consentono agli ortesi di toccare quota 27 punti, a due lunghezze dal Canosa che è fuori dalla zona retrocessione.

Canosa bloccato 2-2 a Stornara dall’ A.C. Reali Siti in una gara colma di gol, emozioni e spettacolo. A segno per i padroni di casa Morra e Ramos, che avrebbero anche potuto segnare se non fosse stato per il rigore sbagliato. In classifica, il Reali Siti è quart’ultimo alle spalle anche dell’Orta Nova. In Prima Categoria, importante vittoria anche per lo Stornarella che espugna Cagnano Varano con un goal di Sparapano e rilancia le proprie ambizioni in classifica.