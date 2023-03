Il 19 marzo il WWF di Foggia ha organizzato l’iniziativa #RYPARTIAMO dove numerosi volontari, gruppi di cittadini e associazioni sono accorsi a Bosco Incoronata per una riqualificazione. Tra le varie associazioni presenti anche La Società Civile – Foggia, l’associazione P. A. T. A, l’A.S.D. Monti Dauni Sport & Bike e La Via della Felicità Foggia. In totale più di una trentina di cittadini hanno partecipato all’attività e hanno raccolto ogni tipo di rifiuti che erano dispersi nell’area verde tra cui copertoni di auto e più di trenta sacchi di plastica, cartacce, bottiglie di vetro, lattine, tegole, vestiti, scatoloni e molto altro.

Tale evento dedicato alla pulizia del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata e del tratto che lo attraversa del Torrente Cervaro, non è casuale – abbiamo scelto questo luogo – spiega Maurizio Marrese Presidente del WWF Foggia – in quanto luogo simbolo della bellezza naturale, paesaggistica, storico-culturale e religiosa del Comune di Foggia, un luogo che merita di essere rilanciato e valorizzato. In una città che vuole fortemente rinascere e scrutare il futuro, la sua comunità deve creare nuovi paradigmi, nuove visioni e imparare a guardare lontano… liberando gli spazi ma senza occuparli.

Anche La Via della Felicità di Foggia ha deciso di aderire all’iniziativa e Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole ricordare un suggerimento dell’autore L. Ron Hubbard, della guida al buon senso La Via della Felicità “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.” Le iniziative continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .