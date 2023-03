Nella giornata del 20 marzo, a partire dalle ore 17.00, nell’aula A del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Foggia, in collaborazione con la Sezione Politiche Giovanili di Regione Puglia e ARTI – Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione si svolgerà un workshop sul nuovo Programma delle Politiche Giovanili “ Percorsi d’impresa” . Il Learning Science Hub, Marco Costantino (Regione Puglia) e Luca Langella (ARTI) accoglieranno studenti del territorio in un workshop intensivo che avrà l’obiettivo di creare concrete occasioni di ascolto, confronto e accrescimento delle competenze, in un percorso di accompagnamento all’imprenditorialità adattato alle esigenze delle giovani e dei giovani pugliesi.

Mirando a sensibilizzare ed interessare rispetto al tema dell’imprenditorialità giovanile per mettere a fuoco idee imprenditoriali, consolidamento di strategie di avvio e definizione del follow-up, l’incontro prevede, in una prima fase, l’utilizzo di un Personal Canvas – uno strumento di supporto e auto-analisi, utile a offrire un riferimento concreto per affrontare le riflessioni personali che costituiscono l’idea imprenditoriale; in una seconda fase verrà analizzato un Modello Canvas, grazie al quale è possibile progettare e sviluppare l’idea imprenditoriale stessa.

Il workshop sarà, inoltre, occasione per stimolare una visione di rete tra i partecipanti, una possibilità per conoscere meglio lo Staff di riferimento di ARTI e della Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, informare i giovani partecipanti sulle opportunità presenti nella nostra regione e creare canali diretti rispetto a misure regionali e offerte di accompagnamento interessanti per i giovani. L’attività sarà introdotta dai saluti istituzionali della Prof.ssa Giusi Antonia Toto, Docente di Didattica e Pedagogia speciale, e supportata da uno staff di dottorandi e ricercatori di ambito psico-pedagogico, afferente al Learning Science Hub l’evento sarà documentato anche da un podcast realizzato dal team WebRadio Unifg. Gli studenti che vorranno prendere parte alle attività di workshop dovranno compilare il Google Form predisposto per assicurarsi un posto.