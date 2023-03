100 imprenditori e professionisti pugliesi sono stati premiati a Foggia nella seconda edizione del Premio delle Eccellenze Pugliesi, organizzato da Passione Pizza del presidente Antonio Scapicchio e che si è svolto al ristorante Himalaya. Una ghiotta occasione per far conoscere al resto d’Italia le grandi potenzialità del Tacco dello Stivale sotto ogni punto di vista. Sono stati infatti premiati ristoratori, imprenditori enogastronomici e tessili, pizzaioli, chef, produttori provenienti da Salento, terra di Bari, Bat e Capitanata. Testimonial d’eccezione la barese Nunzia Caputo, la regina delle orecchiette. Tra i premiati, la Gest di San Marco in Lamis, che coltiva e trasforma cotone 100% made in Italy, le cantine Placido Volpone di Orsara, il pastificio Andreola di Casalvecchio di Puglia, i cui prodotti sono a base di farine esclusivamente provenienti dalla Capitanata,il birrificio Leone di Foggia, promotore di una nuova birra al sapore di mele cotogne, l’azienda agricola Bioricci di Lucera, che produce conserve e salse, lo “chef dell’olio” Emanuele Natalizio e numerosi altri professionisti pugliesi.