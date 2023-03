Successo per il convegno “Benessere della donna: Prevenzione, Alimentazione e Cura di Sé” che si è svolto martedì 21 marzo 2023 presso la “Sala del Tribunale della Dogana” in piazza XX Settembre, 22 a Foggia. Organizzato dal Coordinamento di Impresa Donna presieduto da Alessandra Menga, all’evento, moderato da Rita Gallo, Esperta in Comunicazione dell’ASL di Foggia, sono intervenuti il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, Giuseppe Nobiletti, e Assunta di Matteo, Consigliere di Parità.

Al convegno hanno preso parte Elvira Sparacia, coordinatore operativo Screening ASL Foggia, sul tema “Tutelare la salute delle donne con la prevenzione: i programmi di screening”; Antonio Finaldi, medico dietologo, su “L’alimentazione specifica per il genere nelle varie fasi della vita”; Enza Paola Cela, psicologa e psicoterapeuta, che è intervenuta su come “Accrescere il Benessere: la Biologia della Gentilezza”; Francesca Zurlo, maestro d’armi – fioretto femminile, che ha parlato di sport e Antonio Bozza, dottore in Scienze Motorie, di “Attività fisica e Benessere femminile”.

La manifestazione, promossa e finanziata dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Foggia, a valere sull’Avviso pubblico relativo al progetto “Medicina e Benessere di Genere” ha visto l’intervento conclusivo di Anna d’Angelo, psicologa già dirigente ASL Foggia.