La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari a carico di un uomo di 62 anni, sottoposto alle indagini preliminari per il reato di atti persecutori perpetrati ai danni dell’ex compagna.

L’attività di indagine esperita dal personale della Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato. In particolare, il soggetto avrebbe posto in essere la condotta persecutoria dal momento in cui l’ex compagna decideva di interrompere la relazione sentimentale, tramite l’inoltro di numerosi messaggi sulle varie piattaforme social e pedinando la donna nei luoghi dalla stessa abitualmente frequentati. Tale comportamento, avrebbe avuto l’effetto di esasperare l’ex compagna, creando in lei ansia e timore per la propria incolumità e dei propri congiunti, imponendo alla stessa di cambiare in maniera sempre più incisiva le proprie abitudini di vita, spingendola perfino a cambiare il proprio domicilio. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari;