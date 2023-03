14 ore fa

⚽️ Il Foggia crolla in casa contro il Monterosi 1-2, dopo essere stato sotto 2-0 e con il goal inutile di Beretta a tempo scaduto.👉 Mario Somma annuncia le dimissioni: “Non sono più in grado di gestire questa squadra”. Il presidente Canonico annuncia che da questo momento la società rossonera è in autogestione. Per la panchina si prospetta una soluzione interna