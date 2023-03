Giovedì 30 Marzo alle ore 17:00 presso l’Auditorium della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, si terrà il Convegno “Luoghi e identità nella capitanata di Federico II” organizzato dall’Università delle TRE ETÀ “Romolo Caggese”.

Interverranno:

prof. Pasquale Favia (Archeologia Medievale – Università di Foggia), Foggia “capitale” e la “Magna Capitana”: il territorio daunio in età sveva;

(Archeologia Medievale – Università di Foggia), Foggia “capitale” e la “Magna Capitana”: il territorio daunio in età sveva; dott.ssa Giuliana Massimo (Società di Storia Patria per la Puglia), Il palazzo di Federico II a Foggia;

(Società di Storia Patria per la Puglia), Il palazzo di Federico II a Foggia; dott. Alessandro De Troia (Associazione storico-culturale “Gens Capitanatae”), Ricostruire la storia: ruoli sociali e società nella Capitanata sveva;

Introdurrà Giovanna Irmici, Presidente Unitre, con i saluti di Enza Maria Caldarella, Dirigente Liceo Polivalente “C. Poerio” e Gabriella Berardi, Direttrice Polo Biblio-Museale. Il moderatore dell’evento sarà Nicola Moscatelli, docente Unitre di Archeologia.

Il 2023 è l’anno dell’Ottocentenario della fondazione del palazzo di Federico II a Foggia per mano del protomagistro Bartolomeo. L’Imperatore, definito dai contemporanei “Stupor Mundi et Immutator Mirabilis”, fece di Foggia la sede inclita imperiale e della Capitanata il suo luogo di soggiorno preferito. L’Università delle Tre Età vuole commemorare degnamente questo importante anniversario ospitando interventi che permettano al pubblico di approfondire in maniera scientifica e documentata la storia del capoluogo daunio. Sarà, inoltre, occasione per apprezzare l’attività divulgativa della ricostruzione storica di abiti, accessori ed equipaggiamenti del periodo svevo.