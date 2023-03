A Carapelle, uutti i martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, saranno di pattuglia per le vie del paese le guardie ambientali. Lo scopo di questa iniziativa è quello di controllare che i cani siano in possesso di microchip che è obbligatorio e la sua mancanza è sanzionabile. Il servizio delle guardie ambientali comprende anche la vigilanza sui comportamenti scorretti e incivili di alcuni padroni, che omettono di raccogliere le deiezioni dei propri cani. Anche in questo caso sono previste sanzioni amministrative.