Gli agenti di polizia a San Severo, nel foggiano hanno arrestato un uomo di 48 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione in un garage dell’uomo gli investigatori hanno trovato marijuana ed hashish per un peso complessivo di 1.700 chili diviso in 7 panetti. Il Pubblico Ministero, dopo le formalità di rito, ha disposto dell’uomo l’arresto in carcere mentre nel corso dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.