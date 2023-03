Pesante sconfitta dell’Asd Orta Nova a Mola, dove i padroni di casa si impongono per 4 a 1 al termine di una gara senza storia. Inutile la rete su rigore messa a segno da Cormio per gli ortesi, che restano invischiati in fondo alla classifica con 27 punti, a 8 lunghezze di vantaggio sul Foggia Incedit penultimo, e domenica prossima affronteranno il Canosa in casa.

Finisce invece in parità l’atteso derby del “San Rocco” tra A.C. Reali Siti e il Foggia Incedit. Per i padroni di casa a segno Barrasso e Consolazio. Per i foggiani, doppietta di Siclari. Dopo due 2-2 consecutivi, il Reali Siti pensa ora alla difficilissima trasferta di domenica prossima, contro il Manfredonia capolista.

In Prima Categoria, lo Stornarella fa sua la sfida della 22sima giornata contro il Minervino, battuto al Comunale di Ordona per 1-0 nell’importante sfida playoff. I padroni di casa avevano anche fallito un calcio di rigore con Amoruso al 5’, per poi trovare il gol con Vitale due minuti dopo servito proprio da Amoruso. I biancoazzurri ci provavano anche nella ripresa ma il portiere avversario Sanzonna si rendeva protagonista di più interventi per evitare il 2-0 e nemmeno l’inferiorità numerica per l’espulsione di Antonacci impediva allo Stornarella di portare a casa la quarta vittoria nelle ultime cinque gare.