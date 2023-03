Ammonta a quasi 38 milioni di euro il volume dei finanziamenti PNRR ottenuti fino a questo momento dal Comune di Cerignola. Lo annuncia il sindaco Bonito, che sottolonea come si tratti di “un risultato molto importante che certifica come vincente la nostra intuizione di creare un ufficio ad hoc in grado di intercettare le possibilità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato in seguito alla pandemia”.

I fondi serviranno per realizzare in opere pubbliche, mense scolastiche, strutture sportive, progetti di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, potenziamento servizi sociali, piani di intervento contro il caporalato, valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, riqualificazione edilizia sociale pubblica.

“Tutti questi fondi sono arrivati e arriveranno nel nostro primo anno di governo cittadino. Oltre ai fondi PNRR, poi, vi sono i bandi regionali per le strade, le interlocuzioni avanzatissime con il Credito Sportivo per un Auditorium, e i progetti di Riqualificazione Urbana che – se gli uffici non fossero intervenuti per tempo – avremmo perso – afferma il sindaco -. Lavoriamo con impegno affinché alla fine del nostro mandato la città possa mostrare un volto completamente diverso. Basti pensare alla pedonalizzazione di un tratto del Corso o al concorso di idee per Piazza Duomo”.