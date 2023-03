Quarantanove richieste di personale su tutta la Provincia di Foggia per 214 profili professionali richiesti: il nuovo dato registrato dai Centri per l’Impiego della Capitanata mette in evidenza un’alta richiesta nel settore “industria” con 160 posti vacanti e una stabile richiesta di personale nel settore “turismo” con 41 profili. Segue il settore “agricoltura” con una richiesta di 13 professionisti, tra braccianti agricoli e operai florovivaisti sul Gargano. In particolare, nel settore secondario si cercano addetti alle vendite, escavatoristi, saldatori, idraulici, elettricisti, autisti, operai e manovali edili, agenti commerciali, magazzinieri consegnatari. Nell’ambito “Turismo e ristorazione” si richiedono lavoratori stagionali quali barman, camerieri, pizzaiolo, aiuto cuoco, addetti alle pulizie, chef per i centri di Rodi Garganico, Vieste, Peschici.

Rientrano nel settore dei servizi anche cinque annunci per l’ambito “Sanità, servizi a persone e aziende” (su San Severo docenti di inglese, spagnolo, tedesco) e due annunci in ambito “Amministrativo” come consulente tecnico commerciale su Foggia e architetto su San Severo. Tutti gli annunci e i dettagli delle offerte sono disponibili sul sito “Lavoro per Te – Puglia”. E’ possibile ricercare l’annuncio per città o professione e candidarsi in autonomia (per chi è in possesso di SPID) oppure inviare il proprio CV al Centro per l’Impiego che gestisce la vacancy. Per gli iscritti al Collocamento mirato (ex L.68/99) sono attivi due annunci: educatore professionale/infermiere su Troia e operatore pluriservizio su Foggia. I moduli per procedere alla candidatura sono reperibili sulla home page del sito Sintesi Foggia.

La rete di cooperazione dei servizi pubblici per l’impiego nello Spazio economico europeo EURES presenta annunci di lavoro all’estero che spaziano dal settore turistico in Paesi quali Norvegia, Finlandia, Croazia, Grecia come camerieri, receptionist, staff per le crociere fluviali, guide turistiche al settore ICT o dei servizi in Paesi come Malta, Spagna, Germania come autisti di autobus, tecnici radiologi, infermieri, ICT senior assistant. I dettagli delle offerte e le modalità di candidatura sono consultabili sul sito Eures o Sistema Puglia Eures. I Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia), restano a disposizione di utenti e aziende per poter fruire gratuitamente del servizio di Incrocio Domanda- Offerta. Gli uffici sono raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. La pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” pubblica costantemente le offerte di lavoro aggiornate e gli eventi organizzati dai CPI sul territprio.