Venerdì 31 marzo, alle ore 11, presso la sede dell’I.I.S. “A driano Olivetti” di Orta Nova, si terrà il quarto incontro della cinquina del Progetto “Leggo Quindi Sono”, in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana” e la Libreria Ubik di Foggia. Gli studenti e le studentesse del Gruppo di Lettura dialogheranno con Tommaso Avati, autore del romanzo “Il silenzio del mondo” (Neri Pozza). “Un romanzo sulla diversità dell’essere sordi, sul linguaggio, sul dolore del comunicare.

Un libro dove i gesti sostituiscono le parole, dove l’ascolto è qualcosa che va inventato nuovamente, ogni giorno”. Attraverso la storia di tre donne (nonna, madre e figlia, tutte e tre non udenti), in un arco temporale che va dal fascismo ad oggi, lo scrittore riesce a cucire una storia non solo per sé ma per tutti noi.