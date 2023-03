Con il coordinamento della prefettura di Foggia è stata eseguita ieri un’operazione di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, e occupato abusivamente dagli stessi destinatari del provvedimento, nel comune di Stornara.

Le operazioni di liberazione del bene, in gestione all’Anbsc, si sono svolte senza criticità anche grazie all’efficace collaborazione tra Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. L’attività si inserisce nell’ambito di un piano condotto su tutto il territorio nazionale per sottrarre alle mafie patrimoni immobiliari acquisiti illecitamente.

«La liberazione dell’immobile rappresenta un ulteriore importante passo compiuto dallo Stato nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata, grazie all’encomiabile e fattiva azione svolta dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri che ha consentito, anche in questa delicata circostanza, di riaffermare in maniera ferma la piena legalità in un territorio critico sotto il profilo criminale» ha dichiarato il prefetto di Foggia.

Salgono a quattro i beni confiscati liberati nel corso dell’anno, dopo le attività di sgombero eseguite nel comune di San Severo lo scorso febbraio.