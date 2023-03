Prosegue il Tour de Folk 2023 dell’ass. Carovana Folkart, ovvero animazioni musicali danzanti che coinvolgono Comuni e scuole pugliesi, in particolare delle province di Foggia, BAT e Bari. Artisticamente il Tour è reso possibile, oltre che dalla qualità dei musicisti invitati, dai corsisti ballerini dei due gruppi danza dell’associazione, ARPI FOLK di Foggia e BAT Folk di Andria, che una volta a settimana si incontrano per imparare o ripassare le danze popolari più gettonate nei festival folk italiani ed esteri: danze francesi, irlandesi, greche, balcaniche, israeliane e, naturalmente, le danze del nostro Sud: pizziche, tarantelle, tammurriate, quadriglie.

GLI APPUNTAMENTI. E dopo il primo appuntamento dello scorso 24 febbraio, Folkfalò’, che ha preso di mira il Castello Normanno di Deliceto FG e alcuni dei Falò rionali organizzati in onore di San Mattia, patrono del paese, ecco “Primabera Folk”, il secondo e doppio appuntamento in programma il primo aprile a Foggia, presso Parcocittà che ha già ospitato numerosi eventi di Carovana Folkart, e il due aprile ad Andria, presso Castel del Monte la mattina e la Scuola “Jannuzzi – Di Donna” il pomeriggio sera. Per l’occasione, i ballerini di ARPI Foggia e BAT Folk di Andria, e quelli di altre associazioni del territorio, saranno supportati dal violino e dall’organetto, oltre che dalla voce, di due bravissimi musicisti provenienti dal profondo nord, Sarah Leo e Massimo Testa, nonché dall’insegnante di danze irlandesi Mirko Peluso , animatore principale della rinomata Scuola Clover Danze Irlandesi di Firenze. Il programma di Primavera Folk è completamente gratuito sia per gli stagisti che per il pubblico e si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, essendo disponibili ampi spazi sia all’aperto che al chiuso.

I PROTAGONISTI. I previsti “concerti a ballo” serali saranno preceduti entrambi da uno stage di danze irlandesi condotto con musica dal vivo. Si parte sabato pomeriggio alle 18,00, presso Parco San Felice, polmone verde di Foggia, ospiti del Centro Polifunzionale di Parcocittà, da anni impegnato, con notevole successo, nel risanamento culturale e sociale di quel quartiere e dell’intera città. Si continua la mattina successiva con un flash mob presso Castel del Monte, secondo maniero presso d’assalto dal Tour de Folk. Si prosegue poi presso gli ampi spazi dell’I.C. “Jannuzzi –Di Donna”, la scuola che da alcuni mesi ospita Carovana Folkart sia con il laboratorio folk degli alunni che con quello adulto BAT Folk, gruppo misto composto da genitori, docenti e altri del territorio. La Dirigente Scolastica Lilla Bruno, anche con la collaborazione di altri docenti, tra cui Aurora Marolla, sta garantendo un’ospitalità a 360° dell’evento. Ricorrendo infatti la Giornata Mondiale dell’Autismo, la scuola ha coinvolto due associazioni andriesi, “Asteroide B612” e “Io ci sto”, che si occupano di autismo e che parteciperanno con i loro associati, genitori e figlie/i. Un evento quindi all’insegna dell’inclusione, oltre che della collaborazione scuola famiglia quartiere, che sarà arricchito anche da alcuni stand gastronomici gestiti da volontari coinvolti dalla scuola stessa.

I GRUPPI. “Le danze popolari, così come altre attività espressive, migliorano le nostre competenze relazionali, facilitano una comunicazione più autentica con l’altro e quindi contrastano il disagio sociale e la povertà educativa ed emozionale, promuovono la partecipazione e la cittadinanza attiva –sottolinea Francesco Marino, presidente dell’ass. Carovana Folkart- da oltre 25 anni stiamo seminando in tal senso, in particolare con i festival folk internazionali Zingarìa e Capodanze, e con il raduno regionale di gruppi folk scolastici Danzarìa, alla cui XX edizione in programma il prossimo 18 maggio, si sono già iscritti 13 Istituti Scolastici. Ci auguriamo che la Regione Puglia continui a sostenerci, ma non con le briciole, come fatto sin’ora, ma al pari di altre associazioni e festival cui non abbiamo niente da invidiare”. Maggiori informazioni sono sui gruppi FB di Carovana Folkart, Arpi Folk e Batfolk.