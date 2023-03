La Misericordia di Orta Nova promuove una raccolta fondi per l’acquisto della cucina per la Casa della divina provvidenza e mensa serale di Orta Nova. Sarà possibile contribuire acquistando dei conigli realizzati con il recupero di mascherine “non usate mai”. All’interno ovetti di cioccolato.

La raccolta avverrà il 2 aprile, nella domenica delle Palme in piazza e alla chiesa di Lourdes sabato 8 aprile piazza. E’ possibile anche ritirarli tutti i giorni in Misericordia