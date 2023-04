Torna in pista il Mammomobile della ASL Foggia con un calendario ricco di appuntamenti. Il camper, con la sua equipe qualificata, è pronto per portare lo screening mammografico di prossimità tra i comuni della

Capitanata. Si parte il 31 marzo da Apricena dove il Mammomobile sosterà in Corso Generale Torelli dalle ore 9,00 alle 16,00. Successivamente il camper si sposterà secondo il seguente programma:



31/03

01/04 Apricena

14/04 Chieuti

15/04 Serracapriola

21/04 Lesina

22/04 Poggio Imperiale

28/04 Rocchetta Sant’Antonio

29/04 Pietramontecorvino

05/05 Castelnuovo della Daunia Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia

06/05 San Marco La Catola Carlantino

12/05 Celenza Valfortore

13/05 Volturino

19/05 Motta Montecorvino Volturara Appula

20/05 Biccari

26/05 Roseto Valfortore Alberona

27/05 Troia

09/06 Castelluccio Valmaggiore Celle di San Vito, Faeto

16/06 Castelluccio dei Sauri

17/06 Orsara di Puglia

23/06 Ordona

24/06 Carapelle

30/06

01/07 Orta Nova

7/07 Bovino Bovino, Panni

8/07 Accadia Accadia, Monteleone Di P.

14/07 Anzano di Puglia

15/07 Sant’Agata di Puglia

21/07 Candela Candela

22/07 Ascoli Satriano