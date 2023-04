Buona la prima per Delio Rossi che ridà il sorriso al Foggia e ai suoi tifosi con una importante vittoria a Messina dove decide Frigerio, nella 35sima giornata del campionato di serie C. Risultato meritato per i rossoneri che dopo il gol hanno ben gestito il risultato, non rischiando praticamente nulla. Nel Foggia, davanti a Thiam ci sono Leo, Kontek e Rizzo; in mezzo al campo, assenti Petermann e Vacca tocca a Odjer il ruolo di regista con Schenetti e Frigerio ai suoi lati e Garattoni-Costa esterni alti. In attaco, confermato Iacoponi spalla d’attacco di Ogunseye. Dall’altra parte, Raciti si affida al 4-2-3-1 con l’ex rossonero Fumagalli in porta, linea difensiva composta da Berto, H. Baldé, Ferrara e Celesia; a centrocampo Fofana e Mallamo formano la “diga” mentre Ragusa, I. Baldé, e Grillo giocano alle spalle di Perez.

Grande equilibrio nel primi minuti, al 20′ lo rompe il Foggia che ha la grande chance per passare: Garattoni fa bene sulla destra e mette in mezzo dove Iacoponi anticipa tutti ma trova Fumagalli pronto due volte. Nemmeno il tempo di rammaricarsi che il Messina risponde: l’ex Foggia Balde si incunea bene sulla sinistra e pesca Fofana da solo davanti a Thiam ma il centrocampista spara clamorosamente alto. Al 25’ il Foggia passa: è Iacoponi a indovinare il corridoio giusto per Frigerio che fulmina in uscita Fumagalli e fa 1-0. Nella ripresa, il copione è lo stesso: il Messina prova a spingere di più per mettere paura al Foggia mentre i rossoneri si affidano alle ripartenze per creare grattacapi a Fumagalli. I siciliani provano a comprimere il Foggia nella sua metà campo, cercando di valorizzare anche le palle inattive ma senza ottenere grossi risultati. I siciliani, però, non si rendono mai pericolosi e, anzi, il Foggia ha nel finale l’occasione per raddoppiare con Beretta che non sfrutta gli ampi spazi concessi dai padroni di casa. Finisce 1-0 per i rossoneri, che guardano alle ultime tre gare con maggiore fiducia.