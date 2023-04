Ruggito dell’Asd Orta Nova che in Eccellenza Puglia batte 3-2 il Canosa e si tira momentaneamente fuori dalla zona playout. Un risultato meritato, maturato nella ripresa grazie alla doppietta di Nannola e Valentino mentre i baresi erano riusciti ad accorciare con Trotta e Caputo. In classifica, Orta Nova sale a trenta punti, a tre lunghezze dal Reali Siti terzultimo a una giornata dalla fine della regular season. La compagine verde azzurra perde con onore in casa della capolista Manfredonia che deve sudare più del previsto per rimontare il goal degli ospiti a opera di Taccarelli. Al Real Siti, basta comunque un punto per evitare i playout. Ecco perché , nel prossimo weekend, i ragazzi di Lopolito vogliono bene dinanzi al proprio pubblico contro la Vigor Trani.

In Prima Categoria, beffato al 92’ lo Stornarella in casa del Canusium Calcio che si impone 2-1 rimontando lo svantaggio iniziale di Rizzi. E’ D’Ambrogio con una punizione al bacio a decidere una partita vivace e molto tirata. In classifica, i biancoazzurri rimangono aggrappati alla possibilità di giocarsi i playoff a tre giornate dalla fine.