Giocare un match ufficiale con la maglia della propria città a 72 anni. E’ successo in Terza Categoria Puglia nella sfida tra Soccer Stornara e Ascoli Satriano a Sebastiano Posilipo, classe 1951 e presidente del club foggiano. Posilipo è entrato minuti finali del match, facendo esplodere di gioia i suoi tifosi…e compaesani. Per la cronaca, la gara è poi terminata 5-2 per i padroni di casa. “Quando lo sport non ha età, esempio per i giovani”, ha commentato il sindaco di Stornara Roberto Nigro.

(foto seried24.com)