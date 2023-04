La Polizia di Stato, ha tratto in arresto un giovane 19enne, sottoposto alle indagini preliminari per il reato di resistenza a P.U.. In particolare, il personale del Commissariato P.S. di Cerignola si recava presso l’abitazione del soggetto per effettuare una perquisizione domiciliare ma, anziché consentire l’accesso ai poliziotti, tentava la fuga dal terrazzo. Non riuscendo nel primo tentativo, colpiva con calci, pugni e spintoni gli agenti che, grazie ad una strenua opposizione, impedivano al giovane di realizzare il suo scopo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la sua abitazione per ivi essere sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dalla competente A.G.. In sede di udienza di convalida, all’arrestato veniva applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.