Dagli archetipi di mascolino e femminino agli stereotipi di genere: riprendono le attività del Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina, nell’ambito del nuovo progetto tematico annuale che, a livello nazionale, quest’anno è dedicato ad un celebre verso di John Donne, Nessun uomo è un isola. Si comincia giovedì 6 aprile 2023, alle ore 18.00, nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, con questo primo evento dedicato alle passioni individuali che si possono trasformare in passioni sociali.

Filo conduttore delle attività del 2023 saranno, infatti, le passioni, in vari modi declinate, sempre in grado, però, di creare legami tra le persone, che si uniscono per difendere diritti e contrastare pregiudizi e convenzioni errate. A parlare di questi temi, interverrà Alessio Tortorella, psicologo e psicoterapeuta, referente del Presidio e Presidente dell’Associazione di promozione sociale “Parole Contrarie”.

All’evento, organizzato in collaborazione con ARIA, Antidiscriminazione, Rete, in-formazione, Ascolto, interverrà anche Salvatore D’Alessio, referente del neonato Centro Antidiscriminazione LGBTQIA+ di Capitanata. L’evento rientra nell’ambito del percorso di avvicinamento al Puglia Pride, in programma a Foggia il prossimo 10 giugno. La passione per la lettura, dunque, sarà alla base dei quattro incontri di Biblioterapia, che si svolgeranno nel corso dell’anno e che prenderanno il via proprio il 6 aprile, secondo la formula già sperimentata qualche anno fa in Biblioteca.

Approccio neurobiologico e psicodinamico, più letture ad alta voce tratte da libri di narrativa e di poesia, per affrontare di volta in volta in volta temi diversi: sarà questo il format di tutti gli appuntamenti. I prossimi incontri di Biblioterapia, sempre organizzati dal Presidio del libro, si terranno in date da definire nei mesi di maggio, giugno e settembre, su iniziativa di Aspin – Associazione di Promozione Interculturale edel gruppo di lettura “Un libro sul lettino” della Scuola “Il Ruolo Terapeutico” di Foggia.