Intorno alle 4:00 di questa mattina è stato assaltato il bancomat dell’ufficio Postale di Stornara. L’esplosione è stata così forte da far tremare i palazzi adiacenti. I detriti dell’esplosione sono arrivati fino a piazza della Repubblica. Un caso non isolato su cui indagano i Carabinieri del Comando di Stornara. Si stima un bottino di circa 20mila euro. Da questa mattina le strade in prossimità del bancomat sono state bloccate per le indagini tutt’ora in corso.