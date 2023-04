A partire dal 5 aprile, a Piazza San Francesco in Via Stornara a Stornarella, sarà possibile recarsi allo Sportello di Orientamento rivolto al cittadino per rispondere alla trasformazione attuale del mercato del lavoro e fornire informazioni e supporto nell’affrontare il processo di scelta in maniera efficace e in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali.

Lo sportello sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Le attività sono rivolte a tutti e tantissimi sono i contenuti da sviluppare. Per maggiori informazioni: jobortunity.comunestornarella@gmail.com