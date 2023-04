Si terrà mercoledì 19 aprile, alle ore 17,30, nella sala dell’ex Monastero di San Nicola a Celenza Valfortore, il convegno dal titolo “La chiave per liberarti dalle dipendenze la troviamo insieme”.

L’incontro, promosso dall’Asl di Foggia in collaborazione con i comuni e le parrocchie di Carlantino e Celenza Valfortore, fornirà degli spunti di riflessione su come prevenire le dipendenze, in particolare quelle legate alle droghe. Il tema delle dipendenze comprende tutte le sostanze e i comportamenti che possano generare dipendenza nonché tutti gli ambiti della società che influenzano l’insorgere di queste dipendenze. Con la prevenzione si vogliono adottare misure efficaci che evitino che i problemi di dipendenza possano ripercuotersi sulla salute dei diretti interessati e pesare fortemente sul relativo tessuto sociale. In particolare, durante il convegno si parlerà degli aspetti psicologici delle dipendenze, del disagio giovanile, della dipendenza affettiva e del territorio come fonte di prevenzione e di cura.

“Con la promozione della prevenzione si vuole mettere in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia – la prevenzione è un concetto e allo stesso tempo consiste in una serie di azioni che comprendono tutte le misure miranti a impedire, per quanto possibile, l’assunzione di comportamenti a rischio”. Al convegno parteciperanno, fra gli altri, oltre al sindaco di Carlantino Graziano Coscia; il direttore generale dell’Asl di Foggia Antonio Nigri; il direttore del distretto socio sanitario di Lucera Vito Nicola Cristiano; la psicologa del Ser.D di Lucera, Maria Teresa Di Iorio; don Ivan Clemente, parroco di Carlantino e Gennaro Signore, Comandante della stazione dei Carabinieri di Celenza Valfortore e di Carlantino. A fare gli onori di casa, Massimo Venditti, sindaco di Celenza Valfortore. L’incontro, che nei giorni scorsi si è tenuto anche a Motta Montecorvino e a Casalvecchio di Puglia, sarà moderato da Maria Antonietta Favilla, coordinatrice del servizio sociale del distretto socio sanitario di Lucera.