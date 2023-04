In occasione del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, che ricorre il giorno 12 aprile 2023, la Polizia di Stato, l’AVIS e il Policlinico di Foggia organizzano una raccolta di sangue, tramite due autoemoteche, posizionate in Piazza XX Settembre, ed accessibili a tutta la collettività dalle ore 8.00 fino alle 13.00. La ricorrenza del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato sarà celebrata su tutto il territorio nazionale e a Foggia la manifestazione si svolgerà presso il Palazzo Dogana in Piazza XX Settembre.

Donare il sangue è piccolo gesto di grande solidarietà perché significa dare la propria linfa vitale ad un’altra persona. La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo a cui ognuno può attingere in caso di difficoltà, dal bambino all’anziano. Avere questo patrimonio è una garanzia per la salute di tutti.

Donare il sangue è veloce e sicuro in quanto sono rispettate le normative nazionali e utilizzati materiali monouso. Nel nostro corpo il sangue è rinnovabile e, quindi, si può donare periodicamente senza alcun danno. Inoltre, chi dona il sangue periodicamente controlla la sua salute con visite costanti e attraverso esami, in modo gratuito e nel rispetto assoluto della privacy.