Nel corso delle festività Pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno attuato specifici servizi nell’ambito di un piano di controllo straordinario di tutto il territorio, mirato a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare il fenomeno dei reati predatori e specificatamente quello dei furti. L’attività dei militari si è concentrata nelle zone di quei centri che negli ultimi tempi sono stati più esposti al fenomeno ed ha consentito di fornire risposte concrete alla richiesta di sicurezza da parte della cittadinanza.

In particolare a Porto San Giorgio i militari della Stazione Carabinieri, in collaborazione con quelli della Stazione di Fermo hanno identificato e denunciato per tentato furto in concorso tre cerignolani poco più che ventenni, tutti già noti per precedenti di polizia. I tre, che già pochissimo tempo fa erano stati protagonisti del tentativo di furto di un’autovettura con la tecnica della sostituzione della centralina, sono stati nuovamente identificati quali autori di analogo tentativo di furto ai danni di una Golf di un residente (fonte: lanuovariviera.it)