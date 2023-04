L’Associazione Il Proteo, con il bando della Regione Puglia “Luoghi Comuni” il 19 aprile attiva presso la Biblioteca comunale di Ordona il progetto “Equilibri” un percorso culturale con l’obiettivo di avvicinare tutti alla lettura e alle biblioteche. Il progetto nasce in collaborazione con autorevoli partner come la Louis Braille Società Cooperativa Sociale ONLUS, Spazio Baol Aps , Piccola Compagnia Impertinente, Pro Loco di Ordona e Scuola del Fumetto “Gulliver”.

Per due anni, il Proteo e tutti gli esperti ed esperte delle associazioni partner si alterneranno in un ricco calendario di laboratori, letture animate, attività ludiche, attività creative, percorsi inclusivi ed artistici sia in Biblioteca e sia nelle aule scolastiche del plesso di Ordona dell’Istituto comprensivo “Aldo Moro”.

Il 19 aprile alle ore 12 presso la Biblioteca comunale di Ordona in Piazza Aldo Moro 1, si darà il via alle attività. Interverranno: Adalgisa La Torre – Sindaco di Ordona ARTI – Regione Puglia; Marianna Valvano – Dirigente Scolastica IC “A. Moro”; Luciana Stella – Responsabile Coordinamento Progetto Aps Il Proteo; Michele Corcio – Presidente Louis Braille Soc. Coop. Soc. ONLUS; Nicola Zenga – Presidente Pro Loco Ordona; Sergio Colavita – Responsabile Associazione Spazio Baol Aps; Pierluigi Bevilacqua – Direttore artistico Piccola Compagnia Impertinente: Giuseppe Guida – Responsabile Scuola Gulliver.