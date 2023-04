Il campo sportivo comunale “Francesco Paolo Di Gioia” di Carapelle è preda dei vandali. E’ quanto denuncia il sindaco della cittadina dei Cinque Reali Siti, Umberto Di Michele, che in un video sottolinea come “in questi giorni sarebbero dovute partire le prenotazioni per le attività previste” quali tennis, pallavolo, calcio a 5, basket ma “abbiamo trovato lo scempio per colpa di bulletti che vogliono vandalizzare il paese” e che hanno tagliato i fili delle telecamere, impedendo così di individuare i responsabili.

“In poco tempo sistemeremo il campetto a quella parte della popolazione che non merita di non godere della struttura come questa per colpa di pochi”. Il sindaco ha annunciato inoltre di aver sporto denuncia contro ignoti e che provvederà a informare il Prefetto di Foggia della situazione.

“Non bisogna giustificare ma la violenza e l’inciviltà. Chi lo fa è perché nei carapellesi non ha fiducia e nel futuro del paese non crede. Questo campo è stato costruito con finanziamenti regionali ottenuti con il caparbio lavoro di questa amministrazione: a costo zero per i cittadini – aggiunge Di Michele -. Una comunità che cresce, civile, guidata con tanto impegno e buona fede, sa fare di meglio che dover essere disciplinata solo da multe e controllori. Non è, quello dell’irresponsabilità il paese che vogliamo. Se ne faranno una ragione tutti, prima o poi”.