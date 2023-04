Si misura con il suo essere di origine pugliese, Michele De Virgilio, nella fiction per Canale 5 Il Patriarca, che debutterà in prima serata venerdì 14 aprile. La serie, di e con Claudio Amendola, è stata girata nel sud di Bari ed è ambientata a Levante, una città immaginaria della Puglia. Da questo luogo di mare prende vita la saga familiare che ha per protagonista Claudio Amendola (Nemo Bandera), carismatico imprenditore senza scrupoli, che scopre di essere malato. E, proprio a Michele De Virgilio (Ferro), suo alter ego e fidato collaboratore, confesserà il suo stato di salute precario e la volontà di lasciare l’azienda a uno dei suoi figli.

La fiction, in sei prime serate, è prodotta da Camfilm e presentata da Taodue – Mediaset group. Michele De Virgilio interpreta Ferro, il braccio destro e amico fedele dell’imprenditore Nemo. Duro, spesso spietato, è legato da profondi sentimenti di lealtà e stima al Patriarca, per il quale è disposto a rischiare e sacrificare tutto, anche la vita. Unico attore pugliese nella serie, De Virgilio ha lavorato sul suo personaggio dandogli una chiara cadenza meridionale, studiando accenti e vocalità proprie di un territorio che va dal sud del Gargano a Bari. Come gli uomini dei paesini, Ferro appella ogni persona che incontra con un nomignolo di sua invenzione e lo stesso rapporto, così forte e fraterno con il protagonista, è suggellato da quel “cumbà” che utilizza per rivolgersi al personaggio di Claudio Amendola.

“Tu sei la Puglia, così, scherzosamente, mi diceva la segretaria di edizione e difatti, dopo tanti anni di studio della dizione, sono tornato alla mia lingua madre, intesa come lingua delle origini e delle viscere: il pugliese. Sono molto contento del risultato ottenuto e mi auguro che tutto il pubblico apprezzi questo lavoro. Sono stati 6 mesi molto intensi: abbiamo iniziato a lavorare poco dopo la riapertura post emergenza sanitaria: non è stato facile con mascherine e accortezze varie, ma ce l’abbiamo fatta! Girare in Puglia è sempre un grande piacere perché l’accoglienza è calorosa e mi sono sentito, a ragione, a casa”, ha dichiarato Michele De Virgilio.

L’attore è già al lavoro sul prossimo spettacolo teatrale: Cafoni. La produzione, targata AVL/Teatro della Polvere, è un omaggio ai cafoni di ieri e di oggi e racconta, con uno stile graffiante e ironico, un fatto di cronaca realmente accaduto nelle campagne pugliesi.