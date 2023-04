Dal 20 aprile verrà ripristinata la corsa con autobus sostitutivo con partenza da Foggia alle ore 16.40 e arrivo a Ordona alle 17.10 che era stata soppressa qualche giorno fa e che aveva arrecato non pochi problemi soprattutto agli studenti che frequentano corsi scolastici pomeridiani. Inoltre è prevista una nuova corsa con partenza da Ordona alle 17.30 e arrivo a Foggia alle 18.00. Lo annuncia il sindaco di Ordona, Adalgisa La Torre.

“Ringrazio l’Assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Puglia, dott.ssa Anna Maurodinoia che si è attivata immediatamente per risolvere in breve tempo questo disservizio – commenta il sindaco -. Ringrazio i cittadini che mi hanno segnalato immediatamente questo problema. La collaborazione tra istituzioni e cittadini permette di raggiungere risultati importanti, per il bene della comunità”.