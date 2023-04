Il Foggia affronta l’ultima trasferta della regular season e lo fa in casa della corazzata Catanzaro, già promossa in B da qualche giornata ma in cerca ancora di punti per stupire. Di fame, i calabresi ne hanno ancora come dimostrano le ultime partite: pareggio imposto al Pescara, quattro gol rifilati a Giugliano e Virtus Francavilla. Un motivo in più per non sottovalutare la gara per Thiam e compagni. Nell’anno da record del Catanzaro, il dato da trasformare in spilletta e appendere al petto è quello dei gol realizzati: 98. Capocannoniere della compagine calabrese è Pietro Iemmello. L’attaccante sarà tra gli ex di giornata assieme a Martinelli e Curcio.

Mister Rossi vede così la gara contro gli uomini di Vivarini: “Sicuramente è uno step alto ma noi abbiamo lavorato bene. Per fermare qualcuno devi essere padrone dì qualcos’altro – dice il tecnico nella conferenza pre gara -. 35 punti di differenza sono tanti, però è un buon banco di prova per vedere a che punto siamo. I ragazzi sono vogliosi di fare ma dobbiamo ancora migliorare. Passo passo stanno rispondendo bene e domani è un esame importante”.