In attesa della proclamazione del vincitore del concorso #PGC per l’anno scolastico 2022/23 l’alunno Alessio Forte della 3F della scuola media “Manzoni-Radice” si aggiudica il mese di marzo e partecipa alla selezione per la proclamazione del vincitore della 5Edizione. Il mese di marzo aveva come tema “Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla” – Martin Luther King. Inizia il TG della sera e sei tu il/la giornalista che lo conduce. Tutti i ragazzi e le ragazze sono in ascolto. Rivolgi loro un appello accorato al cambiamento, alle azioni responsabili, per rendere il nostro territorio un posto migliore, libero dalla cultura marcia dell’illegalità”.

Il concorso, patrocinato dall’ dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito territoriale Foggia, da Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla libreria UBIK di Foggia e da La Città del Cinema è finalizzato ad avvicinare i giovani al giornalismo e all’arte del raccontare i fatti quotidiani, tramite l’attività di comunicazione, per favorire la formazione e lo sviluppo delle coscienze.

Il vincitore sarà scelto tra tutti vincitori dei mesi (Alessio Forte della “Manzoni-Radice” – Sara Aghilar dell’Istituto Pio XII – Caterina Nicolè dell’Istituto “Foscolo-Gabelli” – Carlo Lavista dell’I.C. Sandro Pertini, – Ex aequo… Elia Salino dell’Istituto Marcelline e Rago Cecilia dell’Istituto “A. Moro”. La novità di quest’anno è la votazione degli articoli sui social del giornale ilSottosopra (Gruppo di facebook Piccoli Giornalisti Crescono). Tutti potranno votare l’articolo più bello mettendo mi piace sotto l’articolo scelto. L’articolo più votato inciderà per il 50% nella selezione finale per la proclamazione del vincitore della Quinta Edizione del concorso.