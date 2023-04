Due morti è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera nelle campagne di Stornarella. Per cause ancora da accertare una Ford Focus con a bordo due persone, molto probabilmente stranieri, è uscita fuori strada finendo contro un palo dell’alta tensione. Per il violento impatto l’automobile si è spezzata in due. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora da accertare le generalità delle vittime: i due uomini, infatti, erano privi di documenti.