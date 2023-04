Con un goal di Nannola al 24’ del secondo tempo, l’ASD Orta Nova chiude la regular season conquistando la salvezza e guadagnandosi anche per la prossima stagione la partecipazione al campionato di Eccellenza Puglia. Una prestazione equilibrata per i biancoazzurri che chiudono così un anno non facile ma in cui contava raggiungere l’obiettivo salvezza. Discorso analogo per l’A.C. Reali Siti, che vince 3-0 a tavolino contro la Virgor Trani, già retrocessa, che non si era presentata allo Stadio Comunale “San Rocco” di Ordona, e chiude così la sua stagione iniziata con altri presupposti ma terminata con alcuni alti e bassi che ne hanno condizionato la classifica.

In Prima Categoria, perde 2-0 lo Stornarella Calcio al cospetto dell’U.S. Troia, che ha la meglio grazie alle reti di De Rita e Piscopo, e resta in corsa per la promozione diretta. Per i biancoazzurri una sconfitta che spezza le gambe alle chance playoff, a due giornate dalla fine.