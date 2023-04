Il Ministero dell’Interno ha indetto la X edizione della campagna itinerante di educazione alla legalità “Una vita da social”, finalizzata a sensibilizzare i più giovani sui pericoli connessi all’utilizzo della rete internet. Quest’anno sarà integrata da momenti formativi realizzati con operatori della Polizia Stradale sul tema educativo “in Strada come in rete” coinvolgendo anche i genitori e gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tale iniziativa toccherà numerose città italiane, tra cui la città pugliese di Cerignola il 18 aprile 2023.

Il Truck permarrà in Piazza Duomo dalle ore 8:30 e sarà allestito con tecnologie informatiche di ultima generazione. Ad attendere gli studenti ci saranno, a bordo del mezzo, gli operatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Puglia di Bari e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Foggia, al fine di illustrare le principali e più frequenti insidie del web e facilitare lo scambio di esperienze.