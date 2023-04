Con ordinanza n. 147/2023 il TAR Bari ha respinto la richiesta di sospensione con la quale i ricorrenti intendevano ottenere bloccare la requisizione del suolo e far sospendere i lavori. Nell’occasione, il TAR ha riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune di Stornara e la legittimità dell’avvio dei lavori per l’installazione dell’insediamento provvisorio della comunità rom.

“La pronuncia del TAR sancisce dunque la piena legittimità dell’azione posta in essere amministrazione comunale che, in sinergia con la prefettura e le altre istituzioni preposte ha intrapreso un percorso di legalità per risolvere un problema annoso per questa comunità – afferma il sindaco di Stornara, Roberto Nigro -. Il sindaco, però non si fregia del risultato giudiziario, ma auspica che questo provvedimento possa essere da ravvedimento verso chi vuole strumentalizzare gli agricoltori per fini politici. Il Sindaco coglie l’occasione per tendere la mano a tutti coloro quali, in un modo o in un altro, si sono mostrati dissenzienti affinché prevalga la ragione, ci siamo proposte serie, e costruttive, si tuteli l’immagine della Città di Stornara e non si lascino uomini, donne e bambini in condizioni disumane. Questa amministrazione lavorerà per il perseguimento del bene comune in sinergia con tutte le istituzioni avendo come stella polare la legalità e la giustizia sociale”.