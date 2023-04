COMUNICATO PREVENTIVO

(STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA)

Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i prossimi appuntamenti elettorali

SI COMUNICA

che per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consiglieri comunali IL MEGAFONO 5RS mette a disposizione gli spazi pubblicitari su questa testata per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dall’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS.

L’accesso agli spazi su IL MEGAFONO 5RS è consentito a tutti i candidati ed i partiti politici che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento.

LISTINO PREZZI

Posizionamento banner sul sito: 100 euro + IVA al 4%

Video elettorale: 200 euro + IVA al 4 %

SPAZIO AUTOGESTITO

Il Megafono 5rs pubblica anche messaggi di propaganda elettorale a pagamento in occasione delle tornate elettorale previste dalla legislatura vigente in Italia, nel rispetto della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

In conseguenza di ciò rende noto:

Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta;

Le prenotazioni e la consegna del materiale saranno possibili in qualunque giorno fino a 3 giorni prima della data ultima utile per la pubblicazione e la diffusione di messaggi elettorali, e gli spazi disponibili saranno assegnati esclusivamente in base alla data ed ora della stipula dell’accordo;

In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, la pubblicità di cui sopra verrà rimossa entro le ore 24:00 del giorno previsto per il silenzio stampa elettorale;

Per prendere visione delle tariffe delle varie forme di propaganda elettorale (banner e video spot), per richiesta di informazioni, si contatti la mail: megafono5rs.info@gmail.com.

RESPONSABILITÀ

Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando l’Editore e il Direttore Responsabile da ogni eventuale responsabilità. Resta comunque la facoltà discrezionale del Direttore Responsabile di non pubblicare un messaggio propagandistico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Non si pubblicano o producono redazionali propagandistici. La pubblicazione di articoli tratti da comunicati stampa liberamente inviati in redazione non è da considerarsi quale redazionale propagandistico.